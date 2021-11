Chaque match d’Andy Murray ces dernières semaines se trans­forme en magni­fique spec­tacle. Le Britannique a battu lors des trois derniers tour­nois Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe et Hubert Hurkacz après de gros combats de 3h ou plus.

Murray a certes du mal à enchaîner les matchs mais sa téna­cité force le respect. Avec une hanche en métal, l’an­cien numéro 1 mondial continue de jouer à un gros niveau. Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport, est juste admiratif.

« Ce que fait Andy est un miracle. Nous pensions qu’il était fini et d’une manière ou d’une autre, il a réussi à être à nouveau là. Je suis très impres­sionné par ses efforts. Quoi qu’il fasse, c’est tout simple­ment incroyable parce qu’hon­nê­te­ment, d’après ce que nous avons dit et ce que nous avons vu, nous pensions que sa carrière était terminée et fina­le­ment il est toujours là pour se battre, gagner de bons matchs », s’est étonné l’ex‐double fina­liste de Roland‐Garros.