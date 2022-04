Alex Corretja n’a pas sa langue dans sa poche, surtout lors­qu’il donne de longues et belles inter­views comme chez nos confrères espa­gnols de Jot Down.

Après avoir avoué ne pas comprendre Rafael Nadal, pris la défense de Novak Djokovic et critiqué le débat puéril du GOAT avec comme unique prisme les titres en Grand Chelem, l’an­cien numéro 2 mondial a cette fois évoqué Roger Federer et le poids des confron­ta­tions dans un sport comme le tennis.

« Et qu’est‐ce que cela signifie (les confron­ta­tions, ndlr) ? Rien. Que mon jeu, à son époque, n’al­lait pas si bien au style de Federer parce qu’il était très jeune et échouait beau­coup avec le revers et sur la terre battue, il me suffi­sait d’y envoyer beau­coup de balles hautes. J’ai battu Nadal très, très jeune. Il n’avait pas d’ex­pé­rience et moi oui, mais c’est insi­gni­fiant. Alors quand les gens disent : ‘Federer a perdu plus de fois contre Djokovic et Nadal et c’est pour­quoi il ne peut pas être le meilleur de l’his­toire’, pour moi, c’est absurde. En termes de styles de jeu, Nadal, bien sûr, va faire beau­coup de dégâts à Federer. La seule taupe tactique qui fait mal à Federer est la balle haute sur le revers et le meilleur coup de l’his­toire est le coup droit haut croisé de Rafa sur le revers de l’ad­ver­saire… Il combine le meilleur de l’un avec le seul point faible de l’autre. Il est donc normal qu’il le batte souvent. Et que Djokovic le batte est aussi normal : parce qu’il neutra­lise son service comme personne, parce qu’il le joue très long, parce qu’il ne le laisse pas attraper son coup droit comme il le souhaite… c’est normal qu’il le batte plusieurs fois. Ce que je veux dire, c’est que ce sont des styles de jeu, rien de plus. »