Invité à s’ex­primer sur Novak Djokovic qui parti­ci­pera à trois tour­nois d’ici la fin de saison 2023 (le Masters 1000 de Paris, le Masters de Turin et la Coupe Davis), Alex Corretja, consul­tant star d’Eurosport, a estimé que le joueur serbe sera quasi­ment impos­sible à battre étant donné toute la confiance accumulée.

« Je pense qu’il devrait être l’un des plus grands candi­dats si ce n’est le plus grand candidat pour gagner les deux Masters à Bercy et Turin. Il a telle­ment bien joué cette saison et a telle­ment confiance en lui que chaque fois qu’il va entrer sur le court, il sera presque imbattable. »