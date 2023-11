Depuis la saga de l’Open d’Australie 2022 qui aura mené à son expul­sion du terri­toire en raison de son statut de non‐vacciné, Novak Djokovic a remporté quatre des six tour­nois du Grand Chelem auxquels il a parti­cipé, portant ainsi son total à 24 titres : un record (Nadal étant à 22).

Avant le début du Masters à Turin (12 au 19 novembre), le consul­tant Eurosport, Alex Corretja, évoque l’im­por­tance de ce moment pour le Serbe.

« Je pense que ce qui lui est arrivé en Australie l’a conduit à une longue intros­pec­tion. a compris qui il était. Il est allé au plus profond de son âme, de son corps, de son esprit. Dès lors, il a mieux compris et mieux géré les choses. Djokovic sait aussi quels joueurs étaient de son côté, ceux qui ne l’étaient pas. C’est comme si cela avait réveillé une bête qu’il avait en lui, il contrôle main­te­nant toutes ses émotions beau­coup mieux qu’a­vant, a d’abord déclaré l’ex‐double fina­liste à Roland‐Garros avant de poursuivre.

Je vois main­te­nant que même les joueurs ou le public l’ap­pré­cient encore plus qu’a­vant parce qu’il est authen­tique, il est naturel, il est lui‐même, et il n’es­saie pas de dire des choses pour rendre tout le monde heureux. Il s’en tient à ses prin­cipes. On peut les aimer ou pas, mais il est certain que c’est quel­qu’un qui va se battre pour tout ce qu’il pense devoir faire. Et c’est ce qu’il fait avec l’as­so­cia­tion qu’il a créée pour les joueurs (la PTPA) ou avec sa façon d’agir sur le terrain. Je pense donc que nous voyons proba­ble­ment la meilleure version de Novak Djokovic dans l’ensemble »