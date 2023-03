Pour Alex Corretja, son jeune compa­triote Carlos Alcaraz repré­sente un nouveau défi inté­res­sant pour Novak Djokovic, qui va devoir trouver des solu­tions pour le battre. Pour le moment, les deux hommes se sont affrontés une seule fois, en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid la saison dernière. A tout juste 19 ans, l’Espagnol s’était imposé au terme d’un match incroyable (6−7, 7–5, 7–6), juste après avoir battu Rafael Nadal.

« C’est formi­dable pour le tennis, et c’est formi­dable pour eux car, en fin de compte, si Rafa, Roger et Novak ont été si bons, c’est parce qu’ils ont joué à la même époque et qu’ils devaient s’amé­liorer. Il ne suffi­sait pas de repro­duire ce que vous aviez fait la saison précé­dente, il fallait jouter quelques éléments pour conti­nuer à gagner des tour­nois et des titres impor­tants, ce qui, au final, est ce qui compte vrai­ment le plus pour ces joueurs », a expliqué le double fina­liste à Roland‐Garros, consul­tant pour Eurosport.