Après une tournée asia­tique moyenne (éliminé en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin et en huitièmes du Masters 1000 de Shanghaï), Carlos Alcaraz, dont l’ob­jectif est de récu­pérer la place de numéro 1 mondial à Novak Djokovic, s’est retiré du tournoi de Bâle sur lequel il était inscrit en raison d’une double bles­sure, au pied et aux fessiers.

Son compa­triote, Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport, a évoqué la diffi­culté pour Juan Carlos Ferrero notam­ment à cana­liser le jeune et très ambi­tieux espagnol.

« Il est diffi­cile de ralentir un garçon comme Carlos. Il est si puis­sant et si jeune qu’il est motivé pour saisir tout ce qu’il y a à saisir. Son équipe le sait aussi, mais il n’aime pas prendre du recul, attendre et s’en­traîner à la maison. Ils essaient main­te­nant de trouver un équi­libre entre les tour­nois et l’en­traî­ne­ment. En même temps, il est si jeune et si frais qu’il veut lui‐même jouer des tour­nois. Après cinq ou dix jours d’en­traî­ne­ment, il risque de s’en­nuyer. C’est peut‐être en jouant des matchs qu’il se motive. Ils gèrent le calen­drier de la meilleure façon possible et deviennent plus sages à chaque tournoi », a déclaré l’ex‐double fina­liste de Roland‐Garros dans des propos rapportés par Tennis Uptodate.