Très présent ces derniers temps dans les médias espa­gnols, Alex Corretja a accordé ce lundi un entre­tien au quoti­dien Marca. Et après avoir partagé son opti­miste concer­nant la saison 2022 de Rafael Nadal, le double fina­liste de Roland‐Garros a évoqué l’incroyable héri­tage du Big 3.

« Il est diffi­cile de comprendre comment Federer, Nadal et Djokovic ont pu créer une telle diffé­rence avec les autres. Il est égale­ment curieux de voir comment ils ont pu conti­nuer à évoluer et toujours conti­nuer à gagner. Je pense qu’ils vont nous manquer car ce sont des mythes, mais d’autres stars fini­ront toujours par arriver et nous feront, d’une manière ou d’une autre, vibrer à nouveau. »