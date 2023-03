En plus d’être un excellent consul­tant, Alex Corretja, ancien 2e joueur mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, a égale­ment beau­coup d’humour.

Interrogé par un média espa­gnol sur Carlos Alcaraz qui continue d’im­pres­sionner match après match, tournoi après tournoi, et qu’on ne cesse de comparer à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, l’Espagnol a utilisé l’au­to­dé­ri­sion pour insister sur le fait qu’il est normal de le comparer aux meilleurs joueurs de tous les temps compte tenu de ses accom­plis­se­ments et de son niveau de jeu.

« Alcaraz sabe cuál es su camino. Es normal que la gente busque compa­ra­tivas con Djokovic, Federer o Nadal, no lo vas a comparar conmigo ».



Lo dice @alexcorretja74 en @RestoDirecto. pic.twitter.com/5o8gS6MNWt — Hugo Durán (@CroniSport) March 28, 2023

« Alcaraz sait quel est son chemin. Il est normal que les gens cherchent des compa­rai­sons avec Djokovic, Federer ou Nadal, vous n’allez pas le comparer à moi », a déclaré Alex Corretja, bluffé comme tout le monde par la trajec­toire phéno­mé­nale de l’ac­tuel numéro 1 mondial.