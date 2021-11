Consultant pour Eurosport Espagne, Alex Corretja parle beau­coup de Novak Djokovic ces derniers temps. Après avoir donné un avis bien tranché sur un poten­tiel refus du numéro 1 mondial de s’ali­gner sur l’Open d’Australie en fonc­tion des restric­tions sani­taires, l’an­cien fina­liste de Roland‐Garros s’est dit surpris de le voir rejouer cette saison.

« J’ai été un peu surpris qu’il rejoue cette année parce que nous n’avons pas eu de nouvelles de lui depuis long­temps, mais peut‐être que c’était trop long sans compé­ti­tion et les tour­nois qui restent sont diffi­ciles à refuser si vous êtes en bonne santé. Je pense que lorsque l’on se bat pour être le meilleur de l’his­toire, tout compte, et il attache une grande impor­tance aux saisons qui se terminent par la une première place mondiale. De plus, jouer à Paris l’ai­dera pour les ATP Finals. »