Ancien 2e joueur mondial, double fina­liste à Roland‐Garros et désor­mais consul­tant pour Eurosport Espagne, Alex Corretja a livré ses impres­sions sur le niveau et l’état de forme de Roger Federer à quelques jours du début de Wimbledon. S’il fait confiance au Suisse pour savoir ce qui est le mieux à faire, l’Espagnol redoute qu’il ressente encore une gêne sur son genou opéré il y a plusieurs mois.

« Il est le seul à savoir comment il se sent, comment il se déplace vrai­ment. Je crains juste qu’il ne se sente pas à 100% sur son genou car il est normal que ses mouve­ments ne soient toujours pas les meilleurs. Il a proba­ble­ment besoin de plus de temps. Cela va‐t‐il suffire pour être parfait pour Wimbledon ? Eh bien, il a besoin d’une très, très bonne première semaine pour obtenir le rythme dont il a besoin pour devenir meilleur la deuxième semaine et bien performer. »