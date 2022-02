Ancien numéro 2 mondial, Alex Corretja s’est montré confiant quant à la suite de la saison de son compa­triote, Rafael Nadal. Sur les ondes d’Eurosport, l’Espagnol est persuadé que le Majorquin va surfer sur son succès austra­lien : « Je pense que Rafa sera encore l’homme le plus diffi­cile à battre sur terre battue. Après son succès en Australie, je crois qu’il est en forme. Il se sent frais et prêt à démarrer la saison sur terre battue. Je ne pense pas qu’il s’in­quiète réel­le­ment de la présence ou non de Novak Djokovic, car il sait qu’il est l’homme à battre sur terre battue. »

Rappelons toute­fois qu’a­vant le tournoi de Monte‐Carlo (10 au 17 avril), Rafael Nadal s’ali­gnera à Acapulco (21 au 27 février), puis à Indian Wells (7 au 20 mars).