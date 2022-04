Consultant pour Eurosport et obser­va­teur très attentif de la carrière et de la saison de Rafael Nadal, Alex Corretja s’est récem­ment exprimé sur le probable retour du Majorquin à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Madrid suite à une fissure de stress à une côte contractée il y a un mois à Indian Wells.

Alors que Rafa a été filmé ce mercredi à l’en­traî­ne­ment avec un niveau d’in­ten­sité plus élevé que la veille, l’an­cien numéro 2 mondial estime qu’il serait peut‐être préfé­rable pour lui de faire l’im­passe sur un tournoi parti­cu­lier à cause de son altitude.

« Je pense que la déci­sion majeure pour Rafa sera d’aller à Madrid ou pas. C’est proba­ble­ment la partie la plus diffi­cile pour Rafa parce que je crois, d’après ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu, qu’il s’en­traîne. Dans une situa­tion normale, il pour­rait être prêt à jouer à Madrid, mais Madrid est‐il l’en­droit idéal pour le retour de Rafa ? Sachant que c’est en alti­tude et qu’au cours de la saison sur terre battue, c’est là qu’il se sentait géné­ra­le­ment le moins à l’aise parce qu’il a telle­ment de puis­sance et qu’il ne contrôle pas la balle autant qu’il le voudrait, il a des adver­saires qui lui font mal à Madrid et qui ne le font pas habi­tuel­le­ment au niveau de la mer. Alors, va‐t‐il être prêt pour Madrid ? Peut‐être qu’il est prêt, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix de revenir à Madrid. S’il est en bonne santé, il ira proba­ble­ment, mais je pense qu’il devra réflé­chir à ce qui est le mieux pour lui afin d’être parfait pour Roland Garros parce que même si ce serait génial s’il pouvait être à Madrid et ce serait incroyable s’il pouvait être à Rome, il ne peut pas cacher que son objectif prin­cipal est d’être en pleine forme pour Paris. »