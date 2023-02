Après avoir évoqué la rela­tion parti­cu­lière qu’entretiennent Novak Djokovic et Rafael Nadal, Alex Corretja a pris la défense du Serbe, critiqué par certains obser­va­teurs au sujet de sa bles­sure et de sa réac­tion après sa victoire dimanche.

« Cette acco­lade avec son frère est l’ac­cu­mu­la­tion de la gestion de nombreuses situa­tions pendant des années. Ce que Djokovic transmet, c’est une passion pure pour tout ce qu’il fait. Je pense que Djokovic a été incom­pris à de nombreuses reprises, il a une très grande âme, au‐delà de ses croyances et de ses idéaux, qu’il a main­tenus et respectés sans tromper personne, et il a toujours été très sincère », a souligné l’Espagnol lors d’une inter­view accordée à l’Express.