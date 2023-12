Interrogé sur Holger Rune lors d’une prise de parole sur Eurosport où il faisait le bilan de la saison 2023 tout en se proje­tant vers 2024, Alex Corretja a déclaré appré­cier la person­na­lité du Danois qui n’a jamais eu peur de dévoiler ses objec­tifs très ambitieux.

« Holger n’a peur de rien. Il est jeune et il suit le courant. Il sent qu’il peut être au sommet du tennis mondial et il le dit. C’est génial. J’aime quand les joueurs disent ce genre de choses. Tant que vous n’êtes pas arro­gant, tant que vous n’êtes pas quel­qu’un qui ne respecte pas ses adver­saires, tant que vous comprenez que vous pouvez être très ambi­tieux, c’est bien. Et en même temps, il faut savoir être humble parce que vous pouvez avoir de grandes attentes, mais vous devez savoir à quel point elles sont diffi­ciles à satis­faire. Je pense que Holger Rune est arrivé sur le circuit et qu’il s’est dit : ‘Oui, je peux battre le meilleur joueur de l’his­toire’. Mais il faut savoir comment s’y prendre pour ne pas devenir quel­qu’un qui a des attentes qui ne sont pas les siennes. Mais je pense que Holger peut viser haut parce qu’il en a le potentiel. »