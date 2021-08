Consultant d’Eurosport, l’an­cien joueur espa­gnol est le plus alar­miste des spécia­listes concer­nant le futur de la carrière de Rafael Nadal : « Nous nous atten­dions à quelque chose comme ça puis­qu’il a annoncé qu’il se reti­rait de Toronto et de Cincinnati. Nous nous deman­dions si ce serait bien pour l’US Open et malheu­reu­se­ment ce n’est pas le cas. C’est une nouvelle choquante parce que nous voulons que Nadal joue à New York, mais s’il n’est pas prêt à 100 % à jouer, il est normal qu’il mette du temps à récu­pérer. Ce qui m’in­quiète un peu, c’est le fait qu’il se retire de Wimbledon, les JO et main­te­nant l’US Open. Cela veut dire que la bles­sure est plus grave qu’on ne s’y atten­dait. Je suis un peu inquiet pour son avenir, vraiment »