Alex Corretja est un peu inquiet concer­nant Novak Djokovic. Pour l’an­cien joueur espa­gnol la plaie du couac de New‐York pèse lourd. Et il fau­dra que le Serbe par­vienne vrai­ment à oublier cet inci­dent qui peut peser lourd dans une car­rière : « Djokovic doit gagner un « Grand Chelem » pour se rap­pro­cher à nou­veau de Rafa et Roger, et ain­si oublier l’in­ci­dent de New‐York. Si d’un côté lé défaite face à Nadal à Roland Garros est dur à accep­ter, cela n’est pas com­pa­rable avec « l’é­pine » de l’US Open. Perdre contre Rafa en finale de Roland Garros n’est pas une contre‐performance. Le vrai sou­ci, c’est d’a­voir une année aus­si impec­cable au niveau pro­fes­sion­nel et qu’un inci­dent de ce type gâche tout. Cela condi­tionne la suite de votre car­rière. Je pense donc que Novak doit réagir car plus ça lui échap­pe­ra, plus ce sera dif­fi­cile pour lui. Ce sera donc un tour­noi très inté­res­sant car je veux voir com­ment Djokovic gère son tem­pé­ra­ment et son carac­tère après une période qui n’a pas été facile pour lui. »