Rafael Jodar est la révé­la­tion de cette saison. Hors du top 100 en début d’année 2026, le voici 15e mondial, avec déjà de belles perfor­mances à son tableau de chasse. Champion à l’ATP 250 de Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone, en quart de finale à Madrid, Rome et Roland‐Garros, puis fina­liste récem­ment à Washington, l’Espagnol fait déjà preuve de constance à seule­ment 19 ans.

Un premier cru très remarqué par les spécia­listes qui lui entre­voient un bel avenir, comme Rennae Stubbs. Si Alex Corretja n’a pas tari d’éloge pour son compa­triote, il émet une réserve pour le Madrilène.

Sur les ondes de la Cadena SER, l’an­cien numéro deux mondial avance que Jodar est encore en pleine crois­sance, son corps pour­rait donc bien coincer physi­que­ment avec l’en­chaî­ne­ment des matchs. Une compo­sante qu’il pourra travailler à la fin de saison, comme ce fut le cas de son aîné Carlos Alcaraz, devenu une bête physique, après l’année de son éclosion.

« Même s’il est en très bonne condi­tion physique, il n’a que 19 ans et il est encore en pleine crois­sance. Le fait qu’il dispose d’une marge de progres­sion énorme pour tenir le coup sur tous les tour­nois et ne pas y arriver comme lors de cette finale, où l’on voyait qu’il lui restait peu d’énergie, n’aide pas. Il ne fait aucun doute qu’il a encore un corps d’adolescent, c’est comme ça. Il a peu de temps pour se reposer, s’entraîner et renforcer son corps, surtout sa force. Il faut que sa muscu­la­ture tienne le coup pour qu’il ne subisse aucune bles­sure. Il atteint une limite très élevée et doit être très bien préparé ».