Alors qu’il ne reste plus que quelques jours avant le début d’une saison 2022 qui risque d’être déter­mi­nante pour définir le meilleur joueur de l’his­toire, Alex Corretja, double fina­liste de Roland‐Garros et actuel consul­tant, s’est récem­ment exprimé sur le sujet pour l’agence Reuters. Et d’après lui, il n’y a presque plus de suspense et Rafael Nadal en est bien conscient.

« Nadal sait que Federer était le meilleur de l’his­toire à un moment donné. Lorsqu’il s’est rapproché de lui, il a estimé qu’il méri­tait une telle recon­nais­sance. Mais il n’est pas fou, il est clair pour lui que Djokovic est là, qu’il est plus jeune, qu’il a plus de chances de gagner sur diffé­rentes surfaces, ce qui le rend encore plus dange­reux et qu’il sera proba­ble­ment le meilleur joueur de l’his­toire. Rafa accepte que quel­qu’un d’autre améliore les records, mais il se rend compte qu’il ne devrait pas riva­liser avec Novak et Roger, mais aussi avec lui‐même. C’est la raison pour laquelle ils sont si spéciaux, ils veulent constam­ment devenir la meilleure version d’eux‐mêmes. »