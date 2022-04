Alex Corretja qui estime à juste titre qu’Alcaraz est une bonne nouvelle pour le tennis et pour plus encore a aussi évoqué le sujet Rafael Nadal par rapport à la montée en puis­sance d’une jeune prodige ibérique.

« Rafa n’est pas jaloux d’Alcaraz. Il sait qu’Alcaraz est génial, mais il lui reste encore telle­ment de temps à faire dans sa carrière, et bien sûr, un jour j’es­père qu’Alcaraz sera proche de Rafa. Nadal est bien sur plus âgé, il a plus d’ex­pé­rience et il est pour moi le meilleur de tous les temps, surtout sur terre battue, mais je pense que plus le temps passe plus affronter Carlos sera un grand défi pour lui. »