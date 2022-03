Ancien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja a récem­ment parti­cipé à un podcast en Espagne, No Tiene Nombre, à propos de l’empreinte qu’est en train de laisser Rafael Nadal sur le tennis, le sport et la société. Et d’après le consul­tant, chaque joueur doit suivre sa propre voie sans se comparer aux légendes du jeu.

« Soyez vous‐même. Ne comparez personne à Rafa Nadal, Federer, Djokovic, Serena Williams ou Garbiñe Muguruza. Il est absurde de comparer quel­qu’un à quel­qu’un d’autre, la vie devrait être l’oc­ca­sion pour chacun d’es­sayer de donner la meilleure version de soi. Mais c’est aussi bien d’avoir des modèles pour vous guider. »