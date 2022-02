Novak Djokovic peut compter sur le soutien public d’Alex Corretja. Le double fina­liste de Roland‐Garros a dénoncé au micro d’Eurosport l’achar­ne­ment sur le numéro 1 mondial qui ne demande qu’à pouvoir choisir.

« On peut ne pas aimer son compor­te­ment sur le court, on peut être contre ou en faveur de son carac­tère ou autre. Mais nous ne pouvons pas oublier que c’est quel­qu’un de très spécial pour notre sport. Alors le criti­quer à ce point et essayer d’être dur avec lui simple­ment parce qu’il a décidé qu’il voulait avoir le droit de choisir de ne pas se faire vacciner, je pense que c’était trop. Et je pense que nous devons faire preuve de respect », a signalé le consul­tant espagnol.