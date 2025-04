Vigilance maxi­male pour Alex Corretja, ancien numéro 2 mondial, au sujet de Carlos Alcaraz et de son état physique avant le Masters 1000 de Madrid (23 avril au 4 mai). Après une finale compli­quée pour l’Espagnol, diminué à l’ab­duc­teur dans le deuxième set, Corretja fait part de son inquié­tude dans des propos relayés par Relevo.

« Il doit penser avec sa tête et laisser son cœur de côté. Jouer un ou deux matchs à Madrid et s’en aller n’est pas la solu­tion. S’il s’agis­sait de Rome, est‐ce qu’il pren­drait le risque ? Je ne pense pas, donc il ne doit pas le faire parce que c’est Madrid, car cela pour­rait être préju­di­ciable. Physiquement, je pars avec des inquié­tudes. Il a accu­mulé dix matches en douze jours et une bles­sure muscu­laire dimanche… J’ai une grande confiance en Carlos, mais je suis inquiet de savoir comment il va être. Je suis scep­tique sur ce qu’il peut faire à Madrid. »