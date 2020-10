L’ancien joueur espagnol, double-finaliste à Roland-Garros, Alex Corretja, a écrit une belle chronique pour Sport en l’honneur de Rafael Nadal.

« Quand Rafa gagne, nous gagnons tous », débute l’Espagnol. Il a ensuite expliqué le titre de sa chronique : « Rafa nous ridiculise ». Il rappelle avoir participé 13 fois de suite à Roland-Garros. Une performance dont il est fier. Nadal, lui, a participé 13 fois de suite aussi aux Internationaux de France, en gagnant chacune de ces 13 éditions. « Ferrer est, avec 44 victoires, le deuxième Espagnol avec le plus de victoires après Rafa. Robredo est troisième avec 37 et moi-même quatrième avec un total de 36″, ajoute-t-il. Et aucun des trois n’a remporté Roland-Garros. Le Taureau de Manacor cumule lui 100 victoires Porte d’Auteuil…

« Il est le meilleur athlète espagnol de tous les temps (avec un respect absolu pour tout le monde). Aujourd’hui, à partir de ces lignes, je veux me rappeler que Rafa est humain, même s’il agit comme une machine, qu’il est sensible, même s’il ressemble à du fer, et que son jeu peut être aussi écrasant que la lave d’un volcan. Compte tenu du fait qu’il joue au tennis depuis plus ou moins 28 ans, il aura dû investir environ 245000 heures de sa vie pour arriver là où il est venu, alors soyez patient, si vous voulez réaliser un rêve. Félicitations, Rafa ! », conclut Corretja.

Un bel hommage.