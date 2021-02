Régulièrement chez nos confrères de Marca, l’ex‐joueur espa­gnol éga­le­ment consul­tant pour Eurosport fait un point glo­bal des grandes ques­tions d’ac­tua­li­té de la pla­nète ten­nis. Concernant un éven­tuel suc­cès de Rafael Nadal en Australie, qui pas­se­rait donc Roger Federer avec 21 titres en Grand Chelem, et pour­rait donc être le plus grand joueur de l’his­toire, Alex Corretja essaye de tem­pé­rer : « Nous ne pen­sons tou­jours qu’au « Grand Chelem ». Vous ne pou­vez pas éva­luer la car­rière d’un joueur de ten­nis uni­que­ment avec cela. Il y a aus­si les semaines en tant que numé­ro un, les Masters 1000, les Masters, les médailles olym­piques. On peut aus­si ajou­ter la Coupe Davis ou pas, car c’est une com­pé­ti­tion par équipes. Après, il ne fait aucun doute que si Rafa passe devant Federer, le débat (NDRL : Celui du Goat) sera clos. Après, il s’a­gi­ra de voir si Federer pour­ra reve­nir et on sait qu’il aime faire des come‐backs »