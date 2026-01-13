Comment Carlos Alcaraz va gérer son premier tournoi du Grand Chelem depuis sa séparation avec Juan Carlos Ferrero ?
Alex Corretja s’est montré confiant pour son compatriote à cinq jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), le seul tournoi majeur qu’il n’a pas remporté.
« Je m’attends à un bon Carlitos. J’ai entendu dire qu’il était motivé, enthousiaste, prêt, qu’il avait travaillé très dur. Et bien sûr, ça va être bizarre de ne pas avoir Juanki [Ferrero] à ses côtés dans la box. Mais malheureusement, il va falloir s’y habituer. Ce qui est bien pour lui, c’est qu’il a déjà voyagé avec Samuel Lopez par le passé, et toute l’équipe est là aussi. Mais je pense qu’il sera prêt. Il faut laisser cela derrière nous, car c’est ainsi. Il doit aller de l’avant », a estimé l’ancien numéro 2 mondial au micro de TNT Sports.
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 13:11