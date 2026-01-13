Comment Carlos Alcaraz va gérer son premier tournoi du Grand Chelem depuis sa sépa­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero ?

Alex Corretja s’est montré confiant pour son compa­triote à cinq jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), le seul tournoi majeur qu’il n’a pas remporté.

« Je m’at­tends à un bon Carlitos. J’ai entendu dire qu’il était motivé, enthou­siaste, prêt, qu’il avait travaillé très dur. Et bien sûr, ça va être bizarre de ne pas avoir Juanki [Ferrero] à ses côtés dans la box. Mais malheu­reu­se­ment, il va falloir s’y habi­tuer. Ce qui est bien pour lui, c’est qu’il a déjà voyagé avec Samuel Lopez par le passé, et toute l’équipe est là aussi. Mais je pense qu’il sera prêt. Il faut laisser cela derrière nous, car c’est ainsi. Il doit aller de l’avant », a estimé l’an­cien numéro 2 mondial au micro de TNT Sports.