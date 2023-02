Invité à s’ex­primer sur le plateau d’Eurosport sur le nouveau record du nombre de semaines passées à la place de numéro un mondial de Novak Djokovic avec 378 semaines, Alex Corretja était partagé entre l’in­cré­du­lité et l’admiration.

« Je vais vous dire la vérité : en tant qu’an­cien joueur, je ne suis pas en mesure de comprendre comment il a réussi à faire cela pendant tant de semaines. C’est du jamais vu. C’est quelque chose qui est même diffi­cile à comprendre pour quel­qu’un qui a pratiqué le même sport que lui. C’est quelque chose d’unique qui témoigne de son amour et de son respect non seule­ment pour le tennis, mais aussi pour le sport, car il faut accorder la plus grande atten­tion à son bien‐être. »