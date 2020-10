Il y a quelques jours, Roger Federer a annoncé son objectif : être de retour pour l’Open d’Australie en janvier 2021. Une nouvelle qui a réjoui les fans de tennis et notamment l’ancien tennisman espagnol Alex Corretja. Ce dernier a véritablement déclaré son amour au Suisse au micro d’Eurosport UK.

« Je suis tellement excitée, je suis sur le point de pleurer. Roger nous manque vous savez, son élégance… Ce n’est qu’en voyant Roger marcher à côté de vous que vous avez l’impression que quelque chose va se passer. Ensuite, quand vous le voyez jouer, il semble danser sur le court et c’est quelque chose de si bon. Il va avoir 40 ans l’année prochaine et il a toujours la volonté d’aller jouer et de nous montrer qu’il est capable de gagner des Grands Chelems. J’espère donc qu’il va très bien récupérer », a étalé le double finaliste à Roland-Garros.