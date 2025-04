Selon Alex Corretja, ancien numéro 2 mondial et actuel consul­tant pour Eurosport, les meilleurs joueurs actuels, et notam­ment Carlos Alcaraz, ne seront pas aussi régu­liers que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« L’ère de Federer, Nadal et Djokovic était illo­gique. Ce qui se passait était extra­or­di­naire, et ce qui se passe main­te­nant est normal. Il y aura toujours des joueurs qui se démar­que­ront davan­tage, mais il est plus diffi­cile de rester constant. Aujourd’hui, il y a plus de distrac­tions. Avant, nous ne pensions qu’à jouer, mais aujourd’hui, il y a beau­coup plus de préoc­cu­pa­tions qui peuvent vous détourner de votre objectif »