Rappelez‐vous le 13 septembre dernier. Alors qu’il venait de remporter l’US Open en domi­nant Ben Shelton en quatre sets, Alexander Zverev ne s’était même pas rendu compte qu’il avait gagné.

L’Allemand avait mis quelques secondes à réaliser qu’il avait bel et bien servi pour le match et glané son deuxième titre en Grand Chelem.

Lors d’une inter­view accordée à El Pais, le double fina­liste à Roland‐Garros, Alex Corretja, est revenue sur cette célé­bra­tion manquée du prochain numéro 1 mondial.

« Si, avant le point, tu te mets à penser : ‘Si je gagne ce point, je gagne cinq millions et demi de dollars, plus les primes sur les vête­ments, la raquette, tout ce que cela repré­sente pour les tour­nois suivants…’, tu t’évanouis sur‐le‐champ. C’est pour ça qu’on a des rituels ; Rafa avait ces rituels. C’est une façon de faire abstrac­tion de tout le reste. »