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Corretja sur la célé­bra­tion manquée de Zverev à l’US Open : « Si avant la balle de match, tu te mets à penser : ‘si je gagne ce point, je remporte cinq millions et demi de dollars, plus les primes des spon­sors’, tu t’éva­nouis sur‐le‐champ »

Par
Baptiste Mulatier
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Rappelez‐vous le 13 septembre dernier. Alors qu’il venait de remporter l’US Open en domi­nant Ben Shelton en quatre sets, Alexander Zverev ne s’était même pas rendu compte qu’il avait gagné. 

L’Allemand avait mis quelques secondes à réaliser qu’il avait bel et bien servi pour le match et glané son deuxième titre en Grand Chelem

Lors d’une inter­view accordée à El Pais, le double fina­liste à Roland‐Garros, Alex Corretja, est revenue sur cette célé­bra­tion manquée du prochain numéro 1 mondial. 

« Si, avant le point, tu te mets à penser : ‘Si je gagne ce point, je gagne cinq millions et demi de dollars, plus les primes sur les vête­ments, la raquette, tout ce que cela repré­sente pour les tour­nois suivants…’, tu t’évanouis sur‐le‐champ. C’est pour ça qu’on a des rituels ; Rafa avait ces rituels. C’est une façon de faire abstrac­tion de tout le reste. »

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 17:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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