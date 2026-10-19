Rappelez‐vous le 13 septembre dernier. Alors qu’il venait de remporter l’US Open en dominant Ben Shelton en quatre sets, Alexander Zverev ne s’était même pas rendu compte qu’il avait gagné.
L’Allemand avait mis quelques secondes à réaliser qu’il avait bel et bien servi pour le match et glané son deuxième titre en Grand Chelem.
Lors d’une interview accordée à El Pais, le double finaliste à Roland‐Garros, Alex Corretja, est revenue sur cette célébration manquée du prochain numéro 1 mondial.
« Si, avant le point, tu te mets à penser : ‘Si je gagne ce point, je gagne cinq millions et demi de dollars, plus les primes sur les vêtements, la raquette, tout ce que cela représente pour les tournois suivants…’, tu t’évanouis sur‐le‐champ. C’est pour ça qu’on a des rituels ; Rafa avait ces rituels. C’est une façon de faire abstraction de tout le reste. »
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 17:15