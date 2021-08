L’US Open 2020 deve­nait le premier Grand Chelem sans Roger Federer et Rafael Nadal depuis 21 ans. Rebelote à New‐York cette année. Les deux légendes sont bles­sées. L’une au genou, une énième fois, et l’autre au pied, une gêne qu’il traîne depuis 2005. L’un a presque 40 ans, l’autre 35. Alex Corretja n’est néan­moins pas inquiet, juste triste. La relève est bien assurée avec Daniil Medvedev, Alexander Zverev ou encore Stefanos Tsitsipas, et en plus Novak Djokovic toujours au top.

« Nous avons eu dans le passé Borg, McEnroe, puis nous avons eu Lendl, Wilander, puis Sampras et Agassi puis nous nous sommes demandé ce qui se passe­rait mais d’autres sont arrivés. Je ne suis pas inquiet pour l’avenir du tennis, je suis juste nostal­gique que nous perdions ou sur le point de perdre certains des joueurs les plus impor­tants de l’his­toire comme Federer et Nadal », a déclaré lle double‐finaliste de Roland‐Garros pour Eurosport UK.