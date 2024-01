L’ancien double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a voulu rester positif au moment de s’ex­primer pour Eurosport sur la nouvelle bles­sure de Rafael Nadal, l’ayant contraint à déclarer forfait pour l’Open d’Australie (14 au 28 janvier).

« C’est certai­ne­ment un revers qui peut arriver. Après tant de mois sans compé­ti­tion, il est logique de ressentir un certain incon­fort. Ce qui serait inquié­tant et à prendre en compte, ce serait que cet incon­fort se situe au même endroit que sa grosse bles­sure. Je pense pour l’ins­tant que si Rafa se réta­blit, cela ne doit pas l’af­fecter menta­le­ment. Il s’est rendu compte que son niveau a augmenté, qu’il est revenu plus ou moins là où il voulait être et main­te­nant la seule chose que nous devons espérer, c’est qu’il puisse se réta­blir, jouer quelques jours de plus et revenir pour parti­ciper aux tour­nois qu’il souhaite. »