Dans les colonnes d’Eurosport Allemagne, les consul­tants de la chaîne étaient invités à dési­gner qui de Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner rempor­te­rait le plus de Grand Chelem cette saison. Pour Alex Corretja, les deux joueurs se parta­ge­ront une nouvelle fois les titres équi­ta­ble­ment, en raison de la sépa­ra­tion entre le Murcien et son entraî­neur depuis sept ans.

« C’est très diffi­cile à dire, surtout après que Carlitos se soit séparé de son entraî­neur Juan Carlos Ferrero. L’année dernière, j’avais dit qu’ils se parta­ge­raient les titres. Cette année, je dirais… que ce sera à nouveau le cas », a estimé l’an­cien numéro deux mondial.