Dans les colonnes d’Eurosport Allemagne, les consultants de la chaîne étaient invités à désigner qui de Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner remporterait le plus de Grand Chelem cette saison. Pour Alex Corretja, les deux joueurs se partageront une nouvelle fois les titres équitablement, en raison de la séparation entre le Murcien et son entraîneur depuis sept ans.
« C’est très difficile à dire, surtout après que Carlitos se soit séparé de son entraîneur Juan Carlos Ferrero. L’année dernière, j’avais dit qu’ils se partageraient les titres. Cette année, je dirais… que ce sera à nouveau le cas », a estimé l’ancien numéro deux mondial.
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 18:38