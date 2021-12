Consultant pour Eurosport en Espagne, Alex Corretja apprécie énor­mé­ment le jeu et la person­na­lité de Daniil Medvedev. Invité à s’ex­primer sur l’avenir du 2e joueur mondial, l’an­cien fina­liste de Roland‐Garros s’est montré vrai­ment enthou­siaste notam­ment à propos de la fameuse place de numéro un mondial.

« C’est un garçon très sympa, un gars formi­dable. Je suis sûr à 100% qu’il sera numéro un mondial. Et qu’il gagnera plus de Grands Chelems car ses adver­saires ne trou­ve­ront pas le moyen de le battre. Il a une façon de jouer qui ne demande quasi­ment aucun effort, il aime aussi souf­frir et aime provo­quer, que ce soit à Madrid ou à New York. Il a besoin de se sentir partie prenante du spec­tacle. Ce qu’il veut, c’est tromper, distraire. Vous ne le comprenez pas, mais il le sait parfai­te­ment. Comme un jeu d’échecs, il sait où il va déplacer ses pièces. »