Alors que Carlos Alcaraz a déjà remporté, après son récent sacre à l’Open d’Australie, le septième titre du Grand Chelem de sa carrière, les compa­rai­sons avec les meilleurs joueurs de l’his­toire, dont son illustre compa­triote, Rafael Nadal, sont plus que légitimes.

Dans les temps de passage pour devenir l’un des joueurs les plus titrés en Grand Chelem, voire le plus titré (Novak Djokovic n’en avait remporté qu’un seul au même âge, à 22 ans), l’ac­tuel numéro 1 mondial a forcé­ment été inspiré par les diffé­rents accom­plis­se­ment de l’homme aux 14 Roland‐Garros, selon Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport.

« Je pense que Rafa a ouvert la voie en montrant que le tennis espa­gnol ou un joueur espa­gnol pouvait battre des records, bien au‐delà de Roland‐Garros et de la conquête d’autres titres. Je suis sûr que Carlos, qui a grandi en le voyant remporter tous ces trophées, a été encou­ragé à penser qu’il pouvait lui aussi y arriver. Ensuite, à partir de là, tu es comme tu es. Tu as ta person­na­lité. Et tu ne peux pas te comparer. Parce que l’un est gaucher, l’autre est droi­tier. L’un est né à Majorque. L’autre, à Murcie. Chacun a son groupe, chacun a sa famille, sa façon de jouer. Mais il est normal de comparer un peu les records sans comparer les person­na­lités. Parce que je pense qu’au final, chacun est comme il est. »