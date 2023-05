Depuis que Rafael Nadal a annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Rome, c’est un peu la panique dans le clan espagnol.

Si la présence de Rafa à Roland‐Garros à partir du 28 mai prochain n’est clai­re­ment pas assurée, certains anciens cham­pions comme Alex Corretja s’in­quiètent déjà du physique du maître des lieux au cas où il déci­de­rait de s’ali­gner malgré une prépa­ra­tion inexistante.

« Il y a encore du temps pour trouver la bonne forme avant Paris. J’étais convaincu qu’il joue­rait à Rome. Maintenant, il pour­rait aller à l’un des tour­nois de la semaine précé­dant Roland Garros et jouer quelques matchs. Je ne suis pas préoc­cupé par le fait qu’il ait peu ou pas joué, je suis plus préoc­cupé par l’as­pect physique. Comment va‐t‐il récu­pérer après les matchs ? Quand on ne joue pas pendant si long­temps, le retour est toujours plein d’in­con­nues. J’espère qu’a­vant Paris, il pourra se préparer avec quelques matchs. »