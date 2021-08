Consultant star d’Eurosport Espagne, l’an­cien double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a donné une longue inter­view à nos confrères de Marca dans laquelle il revient sur le forfait de Rafael Nadal pour la fin de saison à cause d’une bles­sure au pied. Inquiet pour le Majorquin, Alex donne néan­moins des infos rassu­rantes concer­nant son état d’es­prit pour l’avenir de sa carrière.

« Je comprends qu’il va manquer la saison parce qu’il veut cher­cher des solu­tions au problème qu’il rencontre. Ce qui m’in­quiète, c’est qu’il doit revenir d’une pause et qu’il est de plus en plus âgé. Quand vous êtes absent pendant tant de mois, vous avez d’autres problèmes ou les mêmes reviennent, comme c’est arrivé à Federer. Vous perdez beau­coup de rythme de compé­ti­tion et cela m’in­quiète vrai­ment. Il est vrai que ces derniers temps, il a montré qu’avec peu, il fait beau­coup. Ce n’est pas comme avant lors­qu’il avait besoin de nombreux matchs pour sentir la balle. Je suis curieux de voir comment il sera après tant de mois sans compé­ti­tion, mais il est opti­miste. Je sais par son entou­rage qu’il a hâte d’y être et que ce n’est pas fini. La carrière de Rafa n’est pas terminée et je suis convaincu qu’il gagnera encore un Grand Chelem. »