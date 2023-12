Lors d’une inter­ven­tion pour Eurosport où il est consul­tant, l’an­cien cham­pion espa­gnol s’est projeté sur 2024. Il a notam­ment évoqué le cas de Jannik Sinner en essayant d’an­ti­ciper ce que pour­rait accom­plir l’Italien dont on attend beaucoup.

« Je pense que Sinner fait les bons choix. Il a beau­coup amélioré son jeu. Il était très impor­tant d’ajouter diffé­rentes choses, comme son service qui est énorme, son coup droit, son revers, mais aussi le slice qu’il utilise de temps en temps. Il monte plus souvent au filet. Il fait des amortis. C’est une varia­tion dont il avait besoin pour être prêt à gagner des tour­nois majeurs. Si vous ne jouez qu’un tennis de haut niveau, vous gagnerez peut‐être contre 80 % ou 85 % des joueurs du circuit. Mais il y en a d’autres que vous ne pourrez pas battre si vous n’avez pas quelque chose de diffé­rent. Il faut quelque chose de spécial pour gagner les tour­nois majeurs. Je pense que Jannik a travaillé sur ce point et que cela porte ses fruits. Il est prêt et je pense qu’il sera prêt à gagner un Majeur. En 2024, pour­quoi pas ? Si ce n’est pas le cas, ce sera en 25, mais je pense qu’il sera prêt à 100 % »