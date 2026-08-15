Finaliste à l’ATP 500 de Washington et dans le dernier carré au Masters 1000 de Montréal, Rafael Jodar confirme chaque jour un peu plus les promesses que les spécialistes de la petite balle jaune lui prêtent.
En dehors des 500 premières places ATP, l’Espagnol est actuellement au onzième rang mondial, et en course pour disputer le tournoi des Maîtres de Turin. Une explosion éclair qui émerveille tous les fans. Sur les ondes de la Cadena SER, l’ancien numéro deux mondial Alex Corretja n’a pas tari d’éloges pour son compatriote.
« Il m’impressionne, il m’émerveille. La façon dont il impose son jeu par ses coups et la sérénité avec laquelle il joue, c’est ce qui me surprend le plus. Il a pris l’air d’un grand joueur, d’un joueur de haut niveau, de ceux qui savent toujours comment gérer chaque situation… Son épanouissement est si impressionnant que lorsque je le vois gesticuler, observer ses expressions, j’y vois celles d’un joueur d’exception. C’est quelque chose qui s’acquiert au fil de nombreuses années et que ce gamin a réussi à l’atteindre en très peu de temps. Si vous regardez des photos de Rafa il y a quelques mois, vous voyez un adolescent en pleine croissance, mais aujourd’hui, on perçoit chez lui une expression et un regard beaucoup plus profonds, qui lui permettent de ne pas perdre son sang‐froid ».
Publié le samedi 15 août 2026 à 17:29