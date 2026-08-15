Finaliste à l’ATP 500 de Washington et dans le dernier carré au Masters 1000 de Montréal, Rafael Jodar confirme chaque jour un peu plus les promesses que les spécia­listes de la petite balle jaune lui prêtent.

En dehors des 500 premières places ATP, l’Espagnol est actuel­le­ment au onzième rang mondial, et en course pour disputer le tournoi des Maîtres de Turin. Une explo­sion éclair qui émer­veille tous les fans. Sur les ondes de la Cadena SER, l’an­cien numéro deux mondial Alex Corretja n’a pas tari d’éloges pour son compatriote.

« Il m’im­pres­sionne, il m’émer­veille. La façon dont il impose son jeu par ses coups et la séré­nité avec laquelle il joue, c’est ce qui me surprend le plus. Il a pris l’air d’un grand joueur, d’un joueur de haut niveau, de ceux qui savent toujours comment gérer chaque situa­tion… Son épanouis­se­ment est si impres­sion­nant que lorsque je le vois gesti­culer, observer ses expres­sions, j’y vois celles d’un joueur d’exception. C’est quelque chose qui s’acquiert au fil de nombreuses années et que ce gamin a réussi à l’at­teindre en très peu de temps. Si vous regardez des photos de Rafa il y a quelques mois, vous voyez un adoles­cent en pleine crois­sance, mais aujourd’hui, on perçoit chez lui une expres­sion et un regard beau­coup plus profonds, qui lui permettent de ne pas perdre son sang‐froid ».