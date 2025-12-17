Au micro d’Eurosport Espagne, l’an­cien numéro 2 mondial Alex Corretja a estimé que Carlos Alcaraz avait encore passé un cap en 2025.

« Cette année a été passion­nante, car Alcaraz et Sinner ont tous deux élevé leur niveau de jeu encore plus haut. Je pense que Carlos a démontré que lors­qu’il est en forme et stable menta­le­ment, émotion­nel­le­ment et surtout physi­que­ment, il est prati­que­ment imbat­table. En 2025, il a cessé de commettre autant d’er­reurs et de fautes directes contre Sinner, qui impose toujours un rythme très élevé, jouant à plein régime, toujours à 100 % »