AccueilATPCorretja tranche entre Alcaraz et Sinner : "Quand il est en forme...
ATP

Corretja tranche entre Alcaraz et Sinner : « Quand il est en forme et stable menta­le­ment, émotion­nel­le­ment et surtout physi­que­ment, il est prati­que­ment imbattable »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

152

Au micro d’Eurosport Espagne, l’an­cien numéro 2 mondial Alex Corretja a estimé que Carlos Alcaraz avait encore passé un cap en 2025. 

« Cette année a été passion­nante, car Alcaraz et Sinner ont tous deux élevé leur niveau de jeu encore plus haut. Je pense que Carlos a démontré que lors­qu’il est en forme et stable menta­le­ment, émotion­nel­le­ment et surtout physi­que­ment, il est prati­que­ment imbat­table. En 2025, il a cessé de commettre autant d’er­reurs et de fautes directes contre Sinner, qui impose toujours un rythme très élevé, jouant à plein régime, toujours à 100 % »

Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 13:11

Article précédent
Greg Rusedski, au sujet d’Alcaraz : « Carlos doit être plus malin et mieux gérer son calen­drier. Il devrait s’ins­pirer de Sinner, qui a remporté le tournoi d’ex­hi­bi­tion Six Kings Slam et qui n’a rien fait d’autre en pré‐saison »
Article suivant
Alcaraz et Ferrero, c’est fini et c’est une énorme surprise !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.