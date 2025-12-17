Au micro d’Eurosport Espagne, l’ancien numéro 2 mondial Alex Corretja a estimé que Carlos Alcaraz avait encore passé un cap en 2025.
« Cette année a été passionnante, car Alcaraz et Sinner ont tous deux élevé leur niveau de jeu encore plus haut. Je pense que Carlos a démontré que lorsqu’il est en forme et stable mentalement, émotionnellement et surtout physiquement, il est pratiquement imbattable. En 2025, il a cessé de commettre autant d’erreurs et de fautes directes contre Sinner, qui impose toujours un rythme très élevé, jouant à plein régime, toujours à 100 % »
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 13:11