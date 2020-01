Le débat est sans fin depuis l’US Open : Rafael Nadal battra-t-il le record des 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer ? Dans un entretien pour l’agence Reuters, Alex Corretja est convaincu que son compatriote y parviendra : « Je suis persuadé qu’il a ça dans un coin de sa tête et que ça le motive. Rafa a de grandes chances cette année Roger et carrément de le dépasser. Une fois qu’il aura égalé Federer, il le dépassera. J’en suis certain. Il est actuellement dans une forme incroyable pour Melbourne où il sera très difficile à battre. » Début de réponse à partir du 20 janvier avec le lancement de l’Open d’Australie, première levée en Grand Chelem de la saison.