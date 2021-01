Double finaliste à Roland Garros et désormais consultant pour Eurosport depuis sa retraite en 2005, l’Espagnol Alex Corretja s’est confié à propos de son compatriote Pablo Carreno Busta. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il croit en lui.

« Je pense que Pablo Carreno Busta est de plus en plus proche de réaliser une grande surprise en Grand Chelem, la saison 2020 a été très importante pour lui », a déclaré l’ancien numéro 2 mondial qui a également évoqué un certain Carlos Alacaraz, souvent comparé à Rafael Nadal. « Ensuite, il y a Carlos Alcaraz qui, d’après ce que j’ai lu et entendu, montre qu’il a une mentalité énorme, il voit grand, donc on peut attendre de grandes choses de lui. »