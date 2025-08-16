La vie de Nick Kyrgios n’a jamais été un long fleuve tranquille.
La preuve : ses nombreuses blessures, une enfance difficile, et plus récemment sa séparation avec Costeen Hatzi.
Dans des propos relayés par Tennis World, l’ex-petite amie de l’Australien s’est exprimée sur leur relation :
« Je l’ai soutenu pleinement. J’ai assisté à tous les tournois. Je m’occupais de tout en coulisses : sa lessive, sa cuisine… tout. J’étais heureuse, car je l’aimais et nous avions une excellente relation à l’époque. Je ne regrette donc rien de ce que j’ai fait. J’ai vraiment pris ça en compte, car je ne veux pas ternir sa réputation. Parfois, je suis submergée par les émotions, mais je me souviens ensuite que ce n’est pas dans ma nature de dire du mal de lui. Nous avons quand même eu une belle relation, même si les choses ne se sont pas déroulées comme je l’espérais. J’ai trouvé la paix intérieure et j’espère qu’il est heureux. Je ne lui souhaite absolument rien de mal. »
L’influenceuse affirme ainsi avoir tout donné pour l’ancien finaliste de Wimbledon 2022.
Reste à espérer que cette séparation n’impacte pas et ne retarde pas le retour de Nick Kyrgios sur le circuit.
Pour rappel, on ne l’a plus vu sur le circuit en simple depuis sa défaite contre Karen Khachanov au Masters 1000 de Miami, en mars dernier.
Publié le samedi 16 août 2025 à 15:15