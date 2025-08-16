La vie de Nick Kyrgios n’a jamais été un long fleuve tranquille.

La preuve : ses nombreuses bles­sures, une enfance diffi­cile, et plus récem­ment sa sépa­ra­tion avec Costeen Hatzi.

Dans des propos relayés par Tennis World, l’ex-petite amie de l’Australien s’est exprimée sur leur relation :

« Je l’ai soutenu plei­ne­ment. J’ai assisté à tous les tour­nois. Je m’oc­cu­pais de tout en coulisses : sa lessive, sa cuisine… tout. J’étais heureuse, car je l’ai­mais et nous avions une excel­lente rela­tion à l’époque. Je ne regrette donc rien de ce que j’ai fait. J’ai vrai­ment pris ça en compte, car je ne veux pas ternir sa répu­ta­tion. Parfois, je suis submergée par les émotions, mais je me souviens ensuite que ce n’est pas dans ma nature de dire du mal de lui. Nous avons quand même eu une belle rela­tion, même si les choses ne se sont pas dérou­lées comme je l’es­pé­rais. J’ai trouvé la paix inté­rieure et j’es­père qu’il est heureux. Je ne lui souhaite abso­lu­ment rien de mal. »

L’influenceuse affirme ainsi avoir tout donné pour l’ancien fina­liste de Wimbledon 2022.

Reste à espérer que cette sépa­ra­tion n’impacte pas et ne retarde pas le retour de Nick Kyrgios sur le circuit.

Pour rappel, on ne l’a plus vu sur le circuit en simple depuis sa défaite contre Karen Khachanov au Masters 1000 de Miami, en mars dernier.