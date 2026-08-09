Contraint à l’abandon contre Arthur Rinderknech au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal, Frances Tiafoe a donné de ses nouvelle ce dimanche via son compte Instagram.

Et elles ne sont pas si bonnes puisque l’Américain a annoncé avoir été opéré d’un kyste au niveau du poignet droit.

« Un grand merci au Dr Michelle Carlson et à l’équipe de Chspecialsurgery. Ils ont réussi à diag­nos­ti­quer et à retirer un kyste qui me causait des problèmes depuis un certain temps déjà. Tout s’est bien passé et j’ap­précie tous vos messages et votre soutien. Je revien­drai bientôt. »

On attend désor­mais d’en savoir plus sur son indis­po­ni­bi­lité alors que l’US Open débute dans exac­te­ment trois semaines, tournoi où il a déjà atteint deux fois le dernier carré (2022, 2024).