Contraint à l’abandon contre Arthur Rinderknech au troisième tour du Masters 1000 de Montréal, Frances Tiafoe a donné de ses nouvelle ce dimanche via son compte Instagram.
Et elles ne sont pas si bonnes puisque l’Américain a annoncé avoir été opéré d’un kyste au niveau du poignet droit.
« Un grand merci au Dr Michelle Carlson et à l’équipe de Chspecialsurgery. Ils ont réussi à diagnostiquer et à retirer un kyste qui me causait des problèmes depuis un certain temps déjà. Tout s’est bien passé et j’apprécie tous vos messages et votre soutien. Je reviendrai bientôt. »
On attend désormais d’en savoir plus sur son indisponibilité alors que l’US Open débute dans exactement trois semaines, tournoi où il a déjà atteint deux fois le dernier carré (2022, 2024).
Publié le dimanche 9 août 2026 à 17:30