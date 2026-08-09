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Coup dur pour Frances Tiafoe à trois semaines de l’US Open

Par
Thomas S
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Contraint à l’abandon contre Arthur Rinderknech au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal, Frances Tiafoe a donné de ses nouvelle ce dimanche via son compte Instagram.

Et elles ne sont pas si bonnes puisque l’Américain a annoncé avoir été opéré d’un kyste au niveau du poignet droit. 

« Un grand merci au Dr Michelle Carlson et à l’équipe de Chspecialsurgery. Ils ont réussi à diag­nos­ti­quer et à retirer un kyste qui me causait des problèmes depuis un certain temps déjà. Tout s’est bien passé et j’ap­précie tous vos messages et votre soutien. Je revien­drai bientôt. »

On attend désor­mais d’en savoir plus sur son indis­po­ni­bi­lité alors que l’US Open débute dans exac­te­ment trois semaines, tournoi où il a déjà atteint deux fois le dernier carré (2022, 2024). 

Publié le dimanche 9 août 2026 à 17:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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