Jim Courier, invité de Tennis Channel, a été interrogé sur les conséquences financières de cette suspension liée à la crise sanitaire du coronavirus. L’Américain veut que cette crise soit un nouveau point de départ : « Quelle catégorie de joueurs n’a pas les moyens de payer son loyer, ses factures ? Je pense que nous devons commencer à chercher autour des 200. Ce n’est pas une année pour faire des bénéfices. C’est une année pour que le tennis s’entraide et survive. Tous les tournois qui se déroulent à la fin de l’année doivent compléter les autres. Le prize money a évolué en fonction des tours, ils se sont déplacés davantage vers les premiers tours et les qualifications. Ils ont un plan de cinq ans à l’ATP pour y parvenir. Cette crise est l’occasion d’accélérer les choses et d’aider les joueurs les moins classés. »