Ce qui est intéressant chez Jim Courier, c’est que ses analyses sont toujours teintées de technique et de respect envers les joueurs dont ils commentent les évolutions. Il faut dire que son palmarès mais aussi son expérience plaident en sa faveur.

Au sujet du retour de Federer, l’Américain n’émet pas de réels doutes sur la capacité du Suisse a proposé un tennis de haut-niveau. En revanche, il pense que Roger devra encore plus avoir à l’esprit d’écourter les échanges et ceci en tenant compte de son genou, et aussi de son âge : « La magie de Roger Federer avec une raquette sera intacte. Il n’aura pas perdu ses compétences en raquette, mais le grand facteur X est le mouvement. Il a subi deux chirurgies au genou, et le retour n’a pas pu se faire aussi vite que Roger et son équipe l’avaient espéré. Roger a souvent proposé un tennis où il écourtait les échanges, et je pense qu’il devra jouer encore plus en un coup de raquette que d’habitude, c’est ce que j’appelle un jeu en une frappe. Quoi qu’il arrive, nous devons être reconnaissants de le revoir sur le terrain, il est tellement unique à regarder »