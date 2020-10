L’une des légendes du tennis américain, Jim Courier, voit Novak Djokovic numéro 1 mondial pendant encore quelques mois voire quelques années. A moins que…

« Il n’y a que deux choses qui semblent susceptibles de l’empêcher d’ajouter plus de semaines et d’années au premier rang : Sa santé et Rafael Nadal. Il ne fait aucun doute que Novak a été à nouveau la force dominante du tennis masculin cette saison. Les chiffres ne mentent pas », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Essentially Sports.

L’ancien joueur a aussi clairement pris la défense de du Serbe au sein du débat tumultueux sur le titre de GOAT.

« Lors de l’évaluation du plus grand de tous les temps, il peut y avoir une tendance à surévaluer les majors en simple gagnées. Les semaines en tant que numéro un, ainsi que le nombre d’années terminées en tant que numéro 1, sont également des aspects très importants de l’évaluation du GOAT de mon point de vue », a ajouté Jim Courier.

Pour rappel, Novak est à une victoire d’égaler le record de Pete Sampras : terminer une 6ème année à la place de numéro 1 mondial.