L’entraîneur d’Hubert Hurkacz, Craig Boynton, a accordé une longue inter­view à Sportskeeda dans laquelle il a milité pour le « coaching on court », et où il a égale­ment donné ses pronos­tics pour la saison 2022 à venir. Il place Rafael Nadal aux côtés de Novak Djokovic et Daniil Medvedev, et Alexander Zverev dans le groupe des outsiders.

« Je pense que l’on peut classer les joueurs en deux groupes. Il y a les leaders, qui seront les favoris de tous les grands événe­ments, comme Novak Djokovic, Daniil Medvedev et un Rafael Nadal en bonne santé. Nous verrons quand Roger reviendra et comment il jouera. Après cela, c’est un groupe très fermé d’en­viron huit gars, y compris Hubi, qui sont là ou qui sont en train d’y arriver. Je ne serais pas surpris si l’un de ces huit à douze gars remporte un Grand Chelem ou les grands tour­nois l’année prochaine. »