Ancien coach de Jim Courier, John Isner et Mardy Fish et actuel entraî­neur d’Hubert Hurkacz depuis 2019, Craig Boynton a donné une longue inter­view à nos confrères de Sportskeeda dans laquelle il explique que l’instauration du coaching au sein du circuit masculin serait une excel­lente chose.

« J’en serais abso­lu­ment ravi. Je ne sais pas pour­quoi nous ne l’avons pas. Si vous regardez n’im­porte quel autre sport, ils ont tous une sorte de coaching, une sorte d’exu­toire pour que le joueur puisse commu­ni­quer, et les plus progres­sistes essaient toujours de peau­finer ou de mettre en œuvre quelque chose de nouveau. Je pense que nous devrions faire de même dans notre sport […] Si vous regardez les ATP NextGen Finals, ils modi­fient telle­ment de règles. Je pense simple­ment que pour être progres­siste, l’ATP devrait cher­cher à faire quelque chose chaque année pour se mettre à niveau. Lorsque je regarde la NBA, la MLB ou la NHL, lors d’un temps mort, lorsque l’en­traî­neur va cher­cher l’ar­doise et dessine une action, je veux savoir de quoi il parle. Je veux savoir ce qui va se passer avant de le voir. Pour moi, c’est vrai­ment exci­tant. Et si l’on pouvait présenter cela de la bonne manière pour les fans, je pense que ce serait un véri­table succès. J’espère vrai­ment voir l’ATP mettre en place une sorte de coaching sur le court. »