Chaque saison, nous voyons les chiffres et les statistiques gagner du terrain au profit de l’analyse pure de ce qui se passe à l’intérieur d’un court de tennis. Craig O’Shannessy se révèle comme le leader dans ce domaine. Un homme qui travaille avec plusieurs joueurs de tennis d’élite et qui ne se froisse pas non plus lorsqu’il partage publiquement sa méthode. Dans un reportage de Tennis Majors, l’entraîneur expose ses idées et raconte ses expériences avec des joueurs comme Berrettini, Struff ou encore Popyrin : « Pour chaque match, le joueur reçoit un rapport écrit avant le match du lendemain, avec des détails précis sur ce que l’adversaire aime faire. Tout cela est accompagné de tableaux, de graphiques, de chiffres, notamment en ce qui concerne les modèles de service et la durée des échanges. Ensuite, c’est à vous de soutenir le tout avec une stratégie et de marteler la même idée de toutes les manières possibles. »

Il raconte également son expérience avec Dustin Brown lors du Wimbledon 2015, où le jamaico-allemand avait éliminé Rafael Nadal : « Ce que nous avons fait dans ce match contre Nadal, c’est d’organiser ce chaos pour que les gens ne puissent pas l’identifier, mais en regardant le match, je connaissais tous ses schémas. Au final, il s’agissait de bloquer ce que Rafa voulait proposer, de l’attaquer dès le début, de bien savoir où il allait se reposer, puis de l’attirer vers le filet. Jouer avec son esprit et ne pas avoir une idée claire de ce qu’il faut faire. »

Selon Craig, les statistiques prendront de plus en plus d’importance à l’avenir : « Le monde des données peut encore faire beaucoup de chemin, pour l’instant nous n’en faisons qu’effleurer la surface. Il y a beaucoup de chiffres et de données que nous voyons mais nous ne savons pas encore ce qu’ils signifient. Les cinq prochaines années seront très importantes, beaucoup plus de choses seront connues que ce que nous savons maintenant. Nous n’en sommes qu’au début du voyage. »