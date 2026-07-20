Craig Tiley est l’un des dirigeants les plus influents du monde du tennis. Pendant plus de 21 ans, il a œuvré au sein de Tennis Australia et de l’Open d’Australie, qu’il a contribué à transformer en une véritable référence mondiale, aussi bien sur le plan économique qu’en matière d’innovation.
Débauché par les Américains pour prendre les rênes de l’USTA et poursuivre le développement de l’US Open, l’Australien aura la lourde responsabilité de maintenir la progression du tennis américain sur la scène internationale.
À l’occasion de sa prise de fonction, ce lundi à Orlando, Craig Tiley s’est montré particulièrement enthousiaste et confiant quant aux perspectives qui attendent le tennis américain dans les années à venir.
« L’USTA a créé une formidable plateforme pour continuer à faire progresser la pratique du tennis. Nous voulons travailler avec l’ensemble de la famille du tennis afin de faire grandir notre sport au‐delà de tout ce que l’on pouvait imaginer. » a déclaré le Sud‐Africain.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 18:19