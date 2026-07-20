Craig Tiley est l’un des diri­geants les plus influents du monde du tennis. Pendant plus de 21 ans, il a œuvré au sein de Tennis Australia et de l’Open d’Australie, qu’il a contribué à trans­former en une véri­table réfé­rence mondiale, aussi bien sur le plan écono­mique qu’en matière d’innovation.

Débauché par les Américains pour prendre les rênes de l’USTA et pour­suivre le déve­lop­pe­ment de l’US Open, l’Australien aura la lourde respon­sa­bi­lité de main­tenir la progres­sion du tennis améri­cain sur la scène internationale.

À l’oc­ca­sion de sa prise de fonc­tion, ce lundi à Orlando, Craig Tiley s’est montré parti­cu­liè­re­ment enthou­siaste et confiant quant aux pers­pec­tives qui attendent le tennis améri­cain dans les années à venir.

Craig Tiley offi­cially commences his role as USTA CEO, five months after being appointed. pic.twitter.com/49pDHF6nxa — The First Serve (@TheFirstServeAU) July 20, 2026

« L’USTA a créé une formi­dable plate­forme pour conti­nuer à faire progresser la pratique du tennis. Nous voulons travailler avec l’en­semble de la famille du tennis afin de faire grandir notre sport au‐delà de tout ce que l’on pouvait imaginer. » a déclaré le Sud‐Africain.